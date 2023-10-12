Пять российских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете
13:05 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России, сообщили ТАСС в авиационных службах.
«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — сказал собеседник агентства. После этого, по его словам, сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
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