Пять российских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России, сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — сказал собеседник агентства. После этого, по его словам, сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.