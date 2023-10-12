0
0
137
НОВОСТИ

Пять российских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете

13:05 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России, сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — сказал собеседник агентства. После этого, по его словам, сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:42 12.10.2023
Нейросеть Сбера Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики
0
48
13:37 12.10.2023
Сотрудники Сбера спасли крупную сумму клиента от мошенников, действующих по новой схеме
0
47
13:32 12.10.2023
Почти все экспортные поставки угля переориентированы на новые рынки — Минэнерго РФ
0
76
13:20 12.10.2023
Европа отчасти ответственна за атаку ХАМАС на Израиль — Киссинджер
0
98
13:00 12.10.2023
Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест из-за боевых действий
0
109
12:32 12.10.2023
Тигр загрыз служебную собаку пограничников в Хабаровском крае
0
166
12:20 12.10.2023
США допускают возможность атак со стороны Ирана на американские войска — Politico
0
176
12:05 12.10.2023
Израиль не вернет свет и воду в Газу, пока не освободят заложников — министр
0
229
12:00 12.10.2023
Большинство американцев считают, что Байден не справляется с наплывом мигрантов — опрос
0
200
11:32 12.10.2023
Глава ГУР Украины признал, что с середины 2024 года могут быть проблемы с помощью Запада
0
226

Возврат к списку