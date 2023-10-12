Европа отчасти ответственна за атаку ХАМАС на Израиль — Киссинджер

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа несет частичную ответственность за атаку палестинской группировки ХАМАС на Израиль, обострение палестино-израильского конфликта чревато эскалацией. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Welt TV.

По мнению дипломата, группировка не пошла бы на такой акт агрессии против Израиля, если бы не была уверена в том, что его можно совершить без серьезного вреда для себя «при поддержке своих соседей и молчаливом согласии других стран, включая Европу». Подлинная цель атаки ХАМАС, по словам Киссинджера, может заключаться «только в мобилизации арабского мира против Израиля и уходе с пути мирных переговоров». В этом контексте он призвал Евросоюз предостеречь другие страны от участия в конфликте, дав им понять, что если они пойдут на такой шаг, «то им придется за это заплатить».

Киссинджер также считает, что ближневосточный конфликт чреват «эскалацией и вовлечением в него других арабских стран из-за давления местного общественного мнения». «Тогда мы окажемся там же, где были в 1973 году. Но в 1973 году нам повезло, что [Анвар] Садат был арабским лидером, обладавшим видением будущего, что позволило заключить с ним мирное соглашение и стало залогом аналогичного соглашения с Сирией», — пояснил эксперт. «Не думаю, что в группировке ХАМАС есть подобные лидеры. ХАМАС необходимо убрать с политической арены», — добавил он.