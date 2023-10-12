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Почти все экспортные поставки угля переориентированы на новые рынки — Минэнерго РФ

13:32 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практически все экспортные поставки угля, которые раньше шли в Европу, переориентированы на новые рынки сбыта. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российской энергетической недели сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.

«Эмбарго нас заставило пересмотреть маршруты. Практически все экспортные поставки, которые раньше шли в Европу, были переориентированы на новые рынки. Нам удалось найти новых потребителей на российский уголь, но и наши уже проверенные друзья и крупнейшие импортеры — такие, как Индия, Китай и Турция, в целом наращивают потребление угля из РФ», — сказал замминистра.

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