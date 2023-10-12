Два человека погибли, еще один пострадал при обстреле ВСУ больницы в Донецке

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека, в том числе медработник, погибли, еще один ранен при обстреле украинской армией городской больницы в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Город Донецк (Кировский район): на территории ГБУ „Городская больница № 25 г. Донецка“ погибли сотрудник медицинского учреждения — женщина 1969 года рождения, мужчина 1956 года рождения, ранения получила женщина 1956 года рождения», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.