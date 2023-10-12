Сотрудники Сбера спасли крупную сумму клиента от мошенников, действующих по новой схеме

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Телефонные мошенники начали звонить россиянам якобы от имени их начальников и заявлять, что находятся в ФСБ, а позже подключать к разговору лже-куратора из спецслужбы, который рассказывает потенциальной жертве об угрозе перевода с ее банковского счета в пользу СБУ, рассказали «РИА Новости» в Сбербанке.

Как уточнили «НГ» в пресс-службе Сбербанка, клиент обратился в банк, чтобы срочно закрыть все вклады с потерей процентов. Общая сумма вкладов составляла 12 млн руб. Эта операция для клиента являлась нехарактерной, сама же она при общении нервничала, что вызвало подозрение у клиентского менеджера СберПервого, которая проявила бдительность и подключила Службу безопасности банка. После общения с сотрудниками банка клиент осознала, что находится под влиянием мошенников. Таким образом удалось предотвратить мошенничество в отношении клиента банка на сумму 12 млн руб.

Мошенники применили следующий сценарий: они нашли в интернете место работы жертвы, создали в Telegram фейковый аккаунт руководителя ее организации и позвонили от его имени. Лже-руководитель сообщил, что находится в ФСБ и подключил к общению «куратора от ФСБ». После лже-куратор сообщил жертве, что ее денежные средства в опасности, их нужно снять со счета в банке и разместить на «безопасном счете».

Напомним, что ранее Сбер сообщил о спасении принадлежащих клиенту рекордных 160 млн руб. благодаря бдительности клиентского менеджера СберПервого и сотрудникам Службы безопасности Сбербанка. Зампред Сбера Станислав Кузнецов, комментируя ситуацию, отмечал, что сотрудники отделений Сбербанка владеют всеми необходимыми инструкциями. «Сотрудники на регулярной основе проходят специальное обучение, чтобы эффективно выявлять признаки того, что клиент находится под воздействием третьих лиц. Каждый день мы спасаем средства наших клиентов от мошенников благодаря нашей антифрод-платформе и неравнодушию сотрудников, работающих в офисах», – добавил Кузнецов.