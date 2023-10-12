Сбой стал причиной массовой подачи сигналов тревоги российскими авиалайнерами

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в электронной системе отслеживания самолетов стал причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров, сообщили ТАСС в авиационных службах.

«В системе отслеживания произошел сбой, происшествий с самолетами не произошло», — сказал собеседник агентства.

Все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, совершили штатные посадки в аэропортах назначения.

Ранее сообщалось, что пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России.