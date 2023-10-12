0
0
172
НОВОСТИ

Сбой стал причиной массовой подачи сигналов тревоги российскими авиалайнерами

14:12 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в электронной системе отслеживания самолетов стал причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров, сообщили ТАСС в авиационных службах.

«В системе отслеживания произошел сбой, происшествий с самолетами не произошло», — сказал собеседник агентства.

Все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, совершили штатные посадки в аэропортах назначения.

Ранее сообщалось, что пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 12.10.2023
Операции Израиля проходят в соответствии с международным правом — президент Герцог
0
9
15:12 12.10.2023
В Польше задержали двух украинцев, перевозивших группу из 20 нелегальных мигрантов
0
61
15:00 12.10.2023
Власти Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
0
82
14:32 12.10.2023
Google сообщила о самой масштабной хакерской атаке за свою историю
0
133
14:00 12.10.2023
Два человека погибли, еще один пострадал при обстреле ВСУ больницы в Донецке
0
180
13:42 12.10.2023
Нейросеть Сбера Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики
0
202
13:37 12.10.2023
Сотрудники Сбера спасли крупную сумму клиента от мошенников, действующих по новой схеме
0
220
13:32 12.10.2023
Почти все экспортные поставки угля переориентированы на новые рынки — Минэнерго РФ
0
205
13:20 12.10.2023
Европа отчасти ответственна за атаку ХАМАС на Израиль — Киссинджер
0
243
13:05 12.10.2023
Пять российских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете
0
250

Возврат к списку