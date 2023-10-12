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НОВОСТИ

Google сообщила о самой масштабной хакерской атаке за свою историю

14:32 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Google в этом году зафиксировала крупнейшую DDoS-атаку на свои сервисы за все время работы корпорации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на ее сайте.

Согласно данным Google, попытка взлома системы была в 7,5 раз масштабнее аналогичной DDoS-атаки, зарегистрированной в прошлом году. Максимальное количество запросов злоумышленников составило 398 млн в секунду (годом ранее оно достигло 46 млн в секунду). Такое увеличение числа запросов Google объясняет использованием ранее неизвестных уязвимостей сетевого протокола HTTP/2. Компания указывает, что масштаб этой атаки был сравним с количеством запросов, которые пользователи отправили на серверы онлайн-энциклопедии Wikipedia за весь сентябрь 2023 года.

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