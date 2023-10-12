Власти Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критическая инфраструктура получила повреждения в Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По его информации, инфраструктура повреждена в Харьковском районе. «Экстренные службы работали всю ночь, чтобы оперативно ликвидировать последствия», — написал Синегубов в телеграм-канале.