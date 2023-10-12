Власти Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
15:00 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Критическая инфраструктура получила повреждения в Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
По его информации, инфраструктура повреждена в Харьковском районе. «Экстренные службы работали всю ночь, чтобы оперативно ликвидировать последствия», — написал Синегубов в телеграм-канале.
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