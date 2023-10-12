В Польше задержали двух украинцев, перевозивших группу из 20 нелегальных мигрантов
15:12 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники польской пограничной охраны задержали двух граждан Украины, пытавшихся вывезти из Латвии в Германию 20 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
«Украинцы въехали в Польшу [из Литвы] на двух автомашинах с латвийскими регистрационными номерами», — говорится в сообщении. Отмечается, что в автомобилях находились мигранты из Египта, Индии, Ирака, Йемена, Пакистана и Сомали, и в ближайшее время их в соответствии с соглашением о реадмиссии вернут в Литву, то есть в то государство, откуда они прибыли в Польшу.
Задержанным украинским перевозчикам по польским законам грозит до 8 лет тюремного заключения. В этом году на литовско-польской границе были арестованы 59 лиц, пытавшихся провести в Польшу группы мигрантов.
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