Операции Израиля проходят в соответствии с международным правом — президент Герцог

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операции израильской армии в секторе Газа проходят в соответствии с международным правом, обвинения страны в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста». Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«Израиль соблюдает международное право, действует в соответствии с международным правом. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — сказал Герцог в ходе брифинга в своей резиденции в Иерусалиме. По его словам, обвинения Израиля в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста».