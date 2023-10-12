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Операции Израиля проходят в соответствии с международным правом — президент Герцог

15:32 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операции израильской армии в секторе Газа проходят в соответствии с международным правом, обвинения страны в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста». Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«Израиль соблюдает международное право, действует в соответствии с международным правом. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — сказал Герцог в ходе брифинга в своей резиденции в Иерусалиме. По его словам, обвинения Израиля в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста».

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