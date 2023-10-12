Операции Израиля проходят в соответствии с международным правом — президент Герцог
15:32 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Операции израильской армии в секторе Газа проходят в соответствии с международным правом, обвинения страны в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста». Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
«Израиль соблюдает международное право, действует в соответствии с международным правом. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — сказал Герцог в ходе брифинга в своей резиденции в Иерусалиме. По его словам, обвинения Израиля в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста».
НОВОСТИ
- 15:12 12.10.2023
- В Польше задержали двух украинцев, перевозивших группу из 20 нелегальных мигрантов
- 15:00 12.10.2023
- Власти Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
- 14:32 12.10.2023
- Google сообщила о самой масштабной хакерской атаке за свою историю
- 14:12 12.10.2023
- Сбой стал причиной массовой подачи сигналов тревоги российскими авиалайнерами
- 14:00 12.10.2023
- Два человека погибли, еще один пострадал при обстреле ВСУ больницы в Донецке
- 13:42 12.10.2023
- Нейросеть Сбера Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики
- 13:37 12.10.2023
- Сотрудники Сбера спасли крупную сумму клиента от мошенников, действующих по новой схеме
- 13:32 12.10.2023
- Почти все экспортные поставки угля переориентированы на новые рынки — Минэнерго РФ
- 13:20 12.10.2023
- Европа отчасти ответственна за атаку ХАМАС на Израиль — Киссинджер
- 13:05 12.10.2023
- Пять российских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать