Шестнадцать населенных пунктов вошли в перечень опорных территорий Арктической зоны РФ
16:00 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перечень опорных территорий Арктической зоны РФ сформирован, в него вошли 16 населенных пунктов, сообщил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Данькин.
Президент России Владимир Путин в июле поручил определить перечень населенных пунктов в Арктике, которые будут считаться опорными. Глава государства отметил, что в перечень могут войти как города, так и небольшие поселки, которые имеют стратегическое значение для страны.
«Эти 16 опорных населенных пунктов: Мурманская агломерация, включающая в себя базу Северного флота и ЗАТО Североморск, Кировско-Апатисткая агломерация, <…> Мончегорская агломерация, <…> Кемско-Беломорская агломерация в Республики Карелия, <…> Архангельская агломерация, <…> агломерация Нарьян-Мар, в Ямало-Ненецком автономном округе — Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард. В Коми — агломерация Воркуты, в Красноярском крае — Норильск, Дудинка, <…> Диксон, Тикси в Якутии, из Чукотки — Певек, Анадырь», — сказал он в ходе заседания Штаба по вопросам развития городов и иных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации.
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