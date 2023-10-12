Шестнадцать населенных пунктов вошли в перечень опорных территорий Арктической зоны РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перечень опорных территорий Арктической зоны РФ сформирован, в него вошли 16 населенных пунктов, сообщил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Данькин.

Президент России Владимир Путин в июле поручил определить перечень населенных пунктов в Арктике, которые будут считаться опорными. Глава государства отметил, что в перечень могут войти как города, так и небольшие поселки, которые имеют стратегическое значение для страны.

«Эти 16 опорных населенных пунктов: Мурманская агломерация, включающая в себя базу Северного флота и ЗАТО Североморск, Кировско-Апатисткая агломерация, <…> Мончегорская агломерация, <…> Кемско-Беломорская агломерация в Республики Карелия, <…> Архангельская агломерация, <…> агломерация Нарьян-Мар, в Ямало-Ненецком автономном округе — Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард. В Коми — агломерация Воркуты, в Красноярском крае — Норильск, Дудинка, <…> Диксон, Тикси в Якутии, из Чукотки — Певек, Анадырь», — сказал он в ходе заседания Штаба по вопросам развития городов и иных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации.