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МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления

17:00 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с включением олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России 5 октября.

«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета — прим. ТАСС) Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», — сказал Адамс.

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