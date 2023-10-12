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Кандидат в президенты Аргентины Масса не поддерживает отправку оружия Украине

17:12 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Аргентины от правящей коалиции «Союз ради родины» Серхио Масса не намерен участвовать в эскалации конфликта на Украине, поддерживая отправку оружия Киеву. Об этом заявил ТАСС посол южноамериканской страны в Швейцарии и советник Массы в вопросах внешней политики Густаво Пандиани.

«Аргентина не участвует в санкциях и не участвует в конфликте. Мы просим о мире и также просим Россию покинуть территорию, которую она заняла. Мы осуждаем вторжение, но мы не вмешиваемся с целью обострения конфликта. По нашему мнению, чтобы достичь результата, нужно выбрать мир, а не оружие», — сказал он.

По словам Пандиани, в случае победы правительство Массы готово поддержать предложения по содействию мирному урегулированию конфликта, в том числе озвученное ранее президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. «Мы за решение всех конфликтов мирным, а не насильственным путем, так что если Лула будет продвигать проект в этом направлении, мы, конечно, его поддержим», — сказал дипломат.

Ранее Лула да Силва предложил разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Бразильский лидер также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами.

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