0
0
115
НОВОСТИ

В этом году на службу в армию РФ принято больше 357 тыс. человек — Медведев

17:40 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в этом году приняли на службу более 357 тыс. человек, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«По данным министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тыс. человек. Это, естественно, все — и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт. И те, кто пришел служить как доброволец», — сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:33 12.10.2023
Клиентский бот Сбера Афина предугадывает запросы клиентов
0
2
18:18 12.10.2023
Александр Ведяхин рассказал о драйверах энергоперехода России
0
45
17:12 12.10.2023
Кандидат в президенты Аргентины Масса не поддерживает отправку оружия Украине
0
158
17:00 12.10.2023
МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления
0
202
16:32 12.10.2023
Экс-президент Чехии предложил переселить палестинцев в Саудовскую Аравию
0
234
16:12 12.10.2023
ОСАГО станет общим в РФ и Белоруссии после сопряжения страховых подходов стран — ЦБ
0
223
16:00 12.10.2023
Шестнадцать населенных пунктов вошли в перечень опорных территорий Арктической зоны РФ
0
265
15:32 12.10.2023
Операции Израиля проходят в соответствии с международным правом — президент Герцог
0
274
15:12 12.10.2023
В Польше задержали двух украинцев, перевозивших группу из 20 нелегальных мигрантов
0
286
15:00 12.10.2023
Власти Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
0
276

Возврат к списку