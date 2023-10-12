В этом году на службу в армию РФ принято больше 357 тыс. человек — Медведев
17:40 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ в этом году приняли на службу более 357 тыс. человек, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«По данным министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тыс. человек. Это, естественно, все — и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт. И те, кто пришел служить как доброволец», — сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту.
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