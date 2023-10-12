Александр Ведяхин рассказал о драйверах энергоперехода России
18:18 12.10.2023
К началу октября 2023 года портфель ESG-кредитов Сбера составил более 1,9 трлн руб. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на Российской энергетической неделе – 2023. Он принял участие в пленарном заседании «Энергетический переход и его перспективы: будущее низкоуглеродной энергетики в России».
Спикер подчеркнул, что Сбер играет значимую роль в реализации Россией зеленой повестки. Наша страна активно продвигает энергосберегающие инициативы, как и партнёры по БРИКС.
Бразилия, например, 90% всей электроэнергии производит за счет возобновляемых источников энергии. В Индии, третьем по величине импортере энергоносителей в мире, планируют к 2030 году удовлетворять 50% своих потребностей в энергии за счёт возобновляемых источников энергии.
Китай является мировым лидером по развитию возобновляемой энергетики. Только в первом полугодии 2023 года страна инвестировала в ВИЭ 177 млрд долл., это почти половина всех мировых инвестиций, вложенных за этот период в зелёную энергетику. Индия уже создает рынок углеродных сертификатов, Китай делает примерно то же самое. В России в августе этого года дан старт внедрению национальной системы обращения сертификатов происхождения электроэнергии и атрибутов генерации.
«Меры государственного стимулирования – ключевой драйвер энергоперехода. При этом в России они могут эффективно осуществляться не за счет снижения процентной ставки, а с использованием инструментов, предоставляющих ряд преференций ответственным энергоигрокам. Это и понижение риск-весов для зеленых кредитов, повышение ликвидности зеленых облигаций за счет их включение в ломбардный список и перечень бумаг РЕПО, налоговые льготы и специальные налоговые режимы, введение системы зеленых госзакупок», – отметил Александр Ведяхин.
На сессии выступили представители органов власти, бизнеса и общественных организаций. Участников приветствовал в своем видеообращении Франческо Ла Камера, генеральный директор Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA).
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) – одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса. Форум проводится с 2017 года и успел приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. Мероприятие традиционно проходит с участием представителей федеральных органов власти, руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли, отраслевых организаций и СМИ. Сбер – титульный партнер РЭН.
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