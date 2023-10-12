Власти Латвии закрывают два пункта пропуска на границе с Россией
20:05 12.10.2023 Источник: Интерфакс
Подготовившее проект постановления МВД Латвии указало, что Виентули - пункт пограничного контроля на латвийско-российской границе с самой низкой пропускной способностью. МИД Латвии проинформирует Россию о принятом решении.
На латвийско-российской границе еще есть места пересечения в Терехово и Гребнево.
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