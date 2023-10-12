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Эрдоган: Где США, а где Средиземное море, Израиль и Палестина? Что ты здесь делаешь?

20:35 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в стремлении «подлить бензина в огонь» палестино-израильского конфликта.

«США, говорят, отправили второй авианосец в регион [конфликта]. Где США, а где Средиземное море, Израиль и Палестина? Что ты здесь делаешь? К лицу ли США отправляться туда, чтобы подлить бензина в огонь?» — сказал турецкий лидер на встрече с представителями фонда молодежи Турции в Анкаре. Выступление транслировал телеканал TRT Haber.

Эрдоган также обвинил Запад в бездействии на фоне кризиса в Газе. «Сейчас в Газе нет воды, хлеба, продовольствия, электричества. Все это грубое нарушение всеобщей декларации прав человека. Где Запад? Он принял хоть какие-то меры? Нет», — отметил турецкий лидер.

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