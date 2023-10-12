Те, кто ввел потолок цен на нефть, они и платят более дорогую цену - Новак
21:00 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит топлива, который наблюдается сейчас в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».
«Наша нефть продолжает продаваться в дружественные страны, продается выше потолка. Да, это создало дополнительные сложности и трудности по организации поставок. Но в конечном итоге это удорожает общую стоимость продукции, за которую платит потребитель, в первую очередь европейские потребители, и потребители Соединенных Штатов Америки», — сказал он.
«Те, кто ввел потолок цен, они и платят более дорогую цену. Поэтому [мы видим] цены, практически максимально рекордные на дизельное топливо в той же Европе. И сегодня Европа испытывает дефицит дизельного топлива», — добавил он.
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