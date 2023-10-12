В Израиле одобрено создание единого чрезвычайного правительства

20:55

Депутаты Кнессета (парламента) Израиля одобрили формирование единого чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, в поддержку создания чрезвычайного кабмина с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца высказались 66 депутатов, ни один из парламентариев не проголосовал против.