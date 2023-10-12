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НОВОСТИ

В Израиле одобрено создание единого чрезвычайного правительства

20:55 12.10.2023

Депутаты Кнессета (парламента) Израиля одобрили формирование единого чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, в поддержку создания чрезвычайного кабмина с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца высказались 66 депутатов, ни один из парламентариев не проголосовал против.

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