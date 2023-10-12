В Россию прибыл глава МИД Венгрии

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву, где примет участие в Российской энергетической неделе. Он также планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком.

«Прибытие в Москву. Наступают холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания», — написал глава МИД на своей странице в соцсети. Он сопроводил эту публикацию фотографиями из московского аэропорта, где его встречал посол Венгрии в России Норберт Конкой.