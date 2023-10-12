В Россию прибыл глава МИД Венгрии
21:30 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Прибытие в Москву. Наступают холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания», — написал глава МИД на своей странице в соцсети. Он сопроводил эту публикацию фотографиями из московского аэропорта, где его встречал посол Венгрии в России Норберт Конкой.
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