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В Россию прибыл глава МИД Венгрии

21:30 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву, где примет участие в Российской энергетической неделе. Он также планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком.

«Прибытие в Москву. Наступают холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания», — написал глава МИД на своей странице в соцсети. Он сопроводил эту публикацию фотографиями из московского аэропорта, где его встречал посол Венгрии в России Норберт Конкой.

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