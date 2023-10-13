Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа
09:00 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркивается в его заявлении.
Дюжаррик отметил, что это требование касается и «всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники».
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