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Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа

09:00 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркивается в его заявлении.

Дюжаррик отметил, что это требование касается и «всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники».

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