Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркивается в его заявлении.

Дюжаррик отметил, что это требование касается и «всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники».