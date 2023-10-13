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НОВОСТИ

ВСУ перебросили резервы с артемовского направления под Авдеевку

09:05 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для усиления группировки в Авдеевке перебросили резервные силы с артемовского направления. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«По нашим данным, противник перебросил резервные силы с артемовского направления на авдеевское», — сказал Гагин.

Он отметил, что это не повлияет на наиболее горячие участки фронта. «Поступок опрометчивый и почти бесполезный. Перетаскивание резервов с направления на направление не приведет к победам, а лишь породит новые потери личного состава», — добавил советник.

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