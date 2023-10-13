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Подоляк обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

09:20 13.10.2023 Источник: Lenta.ru

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает «24 канал», запись беседы опубликована на YouTube.

Подоляк обвинил Запад в провалах контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева. Он напомнил, что прошлой осенью украинские власти вели активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники.

«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», — отметил он.

Представитель украинской администрации добавил, что Киев договорился получить оружие через три недели, которые затянулись на два-три месяца. По его словам, ВСУ выпали из графика на 6-9 месяцев. Однако Подоляк не уточнил, почему при сбое планов Киев все-таки начал контрнаступление.  Lenta.Ru

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