09:20 Источник: Lenta.ru

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает «24 канал», запись беседы опубликована на YouTube.

Подоляк обвинил Запад в провалах контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева. Он напомнил, что прошлой осенью украинские власти вели активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники.

«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», — отметил он.

Представитель украинской администрации добавил, что Киев договорился получить оружие через три недели, которые затянулись на два-три месяца. По его словам, ВСУ выпали из графика на 6-9 месяцев. Однако Подоляк не уточнил, почему при сбое планов Киев все-таки начал контрнаступление. Lenta.Ru