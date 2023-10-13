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Экс-премьер Британии назвал себя русофилом

09:32 13.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Борис Джонсон назвал себя русофилом. Бывший премьер-министр Великобритании отметил, что восхищается русской культурой. «Я до сих пор очарован языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не делает это», — заявил он в интервью украинским СМИ.

Джонсон также рассказал, что продолжает поддерживать контакт с Владимиром Зеленским.

До этого британец заявлял, что наибольшим врагом Киева, за исключением армии России, стала усталость Европы от Украины.  Говорит Москва

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