09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Борис Джонсон назвал себя русофилом. Бывший премьер-министр Великобритании отметил, что восхищается русской культурой. «Я до сих пор очарован языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не делает это», — заявил он в интервью украинским СМИ.

Джонсон также рассказал, что продолжает поддерживать контакт с Владимиром Зеленским.

До этого британец заявлял, что наибольшим врагом Киева, за исключением армии России, стала усталость Европы от Украины. Говорит Москва