Экс-премьер Британии назвал себя русофилом
09:32 13.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Борис Джонсон назвал себя русофилом. Бывший премьер-министр Великобритании отметил, что восхищается русской культурой. «Я до сих пор очарован языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не делает это», — заявил он в интервью украинским СМИ.
Джонсон также рассказал, что продолжает поддерживать контакт с Владимиром Зеленским.
До этого британец заявлял, что наибольшим врагом Киева, за исключением армии России, стала усталость Европы от Украины. Говорит Москва
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