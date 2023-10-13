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НОВОСТИ

Боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под жилыми домами города Газа — армия Израиля

10:00 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики палестинского движения ХАМАС укрываются в тоннелях под жилыми домами мирных жителей в городе Газа. Такое заявление опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля в своем телеграм-канале.

«Террористы ХАМАС укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители», — сказано в сообщении.

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