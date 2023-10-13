Производство лососевой икры в России в 2023 г. выросло втрое

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство лососевой икры в России в январе — августе 2023 года выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19 тыс. тонн. Об этом сообщило Росрыболовство.

«Объем произведенной икры лососевых за период с января по август 2023 г. составил 19 тыс. тонн, в три раза больше уровня за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что дефицита красной икры для отечественного покупателя не будет, «потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются».