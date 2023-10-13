ВСУ попытались атаковать химический завод в Брянской области
10:20 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались атаковать химический завод в Брянской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.
По информации издания, Украина попыталась атаковать завод имени 50-летия СССР около двух часов ночи в пятницу, 13 октября, с помощью беспилотника авиационного типа.
Устройство подавили силами радиоэлектронной борьбы, оно упало на крышу одного из цехов и взорвалось. Никто не пострадал, о разрушениях информации не приводится. Lenta.Ru
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