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Дисконт на нефть РФ с начала года снизился втрое, до $11-12 — Новак

10:32 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дисконт на российскую нефть с начала года снизился практически втрое, до $11-12 за баррель благодаря большой конкуренции за нее на мировом рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы в начале года видели: дисконт на нашу нефть доходил до $35-38 за баррель. На сегодняшний день это примерно $11-12. Это означает, что стабилизировались поставки, стабилизировались транспортно-логистические цепочки, мы договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний. Сейчас идет большая конкуренция за наши продукты и, естественно, рыночным спросом формируется и снижение дисконта», — сказал он в интервью телеканалу RT Arabic.

По словам вице-премьера, РФ значительно снизила долю торговли нефтью и нефтепродуктами в долларах и евро, во многом перейдя на рубли, юани, рупии и т. д.

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