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НОВОСТИ

Цена газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м

11:00 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с середины февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 5%.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $610 за 1 тыс. куб. м, или 56,01 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

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