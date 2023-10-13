Цена газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с середины февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 5%.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $610 за 1 тыс. куб. м, или 56,01 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).