Рейтинг популярности «Альтернативы для Германии» продолжает демонстрировать рост

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достиг отметки в 23%. Таковы данные исследования общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

Это самый высокий показатель, который показывала АдГ за всю историю проведения опросов Infratest dimap. Ее рейтинг по сравнению с неделей ранее вырос на 1 п. п.

Как показали результаты исследования, если бы выборы в Бундестаг проходили в ближайшее воскресенье, то победу бы на них одержал консервативный блок Христианско-демократического / Христианско-социального союзов, который набрал бы 29% голосов (плюс 1 п. п.).

Рейтинг популярности правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия — либералы, СвДП) после земельных выборов в Баварии и Гессене продолжает снижаться и упал до самого низкого со времени проведения парламентских выборов 2021 года уровня. На троих СДПГ, «зеленые» и СвДП могли бы рассчитывать лишь на 33%: социал-демократов готовы поддержать 15% (минус 1 п. п.), «зеленых» — 13% (минус 1 п. п.), либералов — 5% (также минус 1 п. п.).

Левая партия и правоцентристская «Свободные избиратели» получили бы по 4% голосов и сейчас не прошли бы в Бундестаг. В опросе участвовали 1 203 человека. Он проводился 10–11 октября.

Правящие партии потерпели сокрушительное поражение на прошедших 8 октября выборах в ландтаги (земельные парламенты) в Баварии и Гессене. В то же время «Альтернатива для Германии» укрепила свои позиции: в Гессене она набрала 18,4% голосов и заняла второе место, тем самым добившись самого высокого результата, который вообще когда-либо показывала в западногерманской земле со времени своего возникновения. В Баварии АдГ получила 14,6% голосов и расположилась на третьем месте.