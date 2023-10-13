Поставки российского газа в Европу в 2023 г. окажутся на две трети ниже 2021 г. — Новак

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа в Европу по итогам текущего года окажутся на две трети ниже уровня 2021 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью RT Arabic.

«Российский газ дешевый, надежный. Да, объемы уменьшились. Сейчас значительно меньше поставляется, чем раньше. Где-то на две трети уменьшится объем по итогам этого года по сравнению с 2021 годом», — сказал он.