Поставки российского газа в Европу в 2023 г. окажутся на две трети ниже 2021 г. — Новак
11:20 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки российского газа в Европу по итогам текущего года окажутся на две трети ниже уровня 2021 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью RT Arabic.
«Российский газ дешевый, надежный. Да, объемы уменьшились. Сейчас значительно меньше поставляется, чем раньше. Где-то на две трети уменьшится объем по итогам этого года по сравнению с 2021 годом», — сказал он.
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