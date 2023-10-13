Стихийные бедствия в мире привели к потере за 30 лет сельхозпродукции почти на $4 трлн

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стихийные бедствия в мире за последние 30 лет привели к потере урожая и продукции животноводства на сумму около $3,8 трлн, что в среднем составляет $123 млрд в год, или 5% годового мирового сельскохозяйственного ВВП. Об этом говорится в опубликованном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) «Влияние бедствий на сельское хозяйство и продовольственную безопасность».

Эксперты указывают, что в относительном выражении общая сумма потерь за 30 лет «примерно эквивалентна ВВП Бразилии в 2022 году». Все чаще — «с 100 явлений в год в 1970-х годах до примерно 400 в год в последние 20 лет» — катаклизмы оказывают влияние на агропродовольственные системы, «ставя под угрозу продовольственную безопасность и подрывая устойчивость сельскохозяйственного сектора», отметили в организации.