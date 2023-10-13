ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать рекомендации эвакуироваться на юг

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать израильские рекомендации эвакуироваться в южные районы анклава. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ХАМАС.

«Мы твердо стоим на своей земле и остаемся в своих домах, никакого перемещения и депортации не будет. Палестинский народ отвергает угрозы лидеров оккупированных территорий и их призывы к жителям Газы покинуть свои дома и уехать в южные районы или в Египет, — заявили в политбюро. — Сионистские оккупанты заблуждаются, если полагают, что психологическая война, развязанная ими, может повлиять на решения, принимаемые народом Палестины».

«Призывы сионистов уйти являются не чем иным, как демонстрацией того, что их попытки сломить дух нашего народа и сопротивления завершились неудачей», — добавили в ХАМАС.