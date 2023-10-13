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НОВОСТИ

Глава Пентагона прилетел в Израиль

12:20 13.10.2023 Источник: Интерфакс

Глава Минобороны США Ллойд Остин в пятницу прибыл в Израиль, чтобы встретиться с премьером Биньямином Нетаньяху и своим израильским коллегой Йоавом Галантом, сообщают западные СМИ.

По их данным, на встречах Остин выразит поддержку Израилю после нападения палестинского движения ХАМАС.

Отмечается, что американский министр обороны также лично проследит за доставкой в Израиль части американской военной помощи.

Это третий визит Остина в Израиль в должности шефа Пентагона.

Ранее в пятницу Минобороны США сообщило, что цель поездки Остина - заявить о "приверженности задачам обеспечить Израиль всем необходимым для самозащиты". Помимо этого, в планах Остина - обсудить с израильскими лидерами планирование операций Израиля.

Накануне Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, где он также провел встречи с лидерами страны, в том числе с Нетаньяху.

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