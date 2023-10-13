Путин заявил, что Молдавия утрачивает свою идентичность
13:00 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавия утрачивает свою идентичность, это выбор властей страны, и им никто не может помешать, кроме народа. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.
«Такая страна, как Молдова, практически утрачивает свою идентичность. Элиты этой страны вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами», — констатировал Путин.
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