Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай в России в текущем году будет очень большим, страна, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

«В прошлом году, как вы знаете, был исторически рекордный урожай — 158 млн тонн, в этом году он будет тоже очень большим — свыше 130 млн [тонн]», — сказал глава государства.

«Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы», — добавил он.