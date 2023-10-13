Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы — Путин
13:05 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожай в России в текущем году будет очень большим, страна, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.
«В прошлом году, как вы знаете, был исторически рекордный урожай — 158 млн тонн, в этом году он будет тоже очень большим — свыше 130 млн [тонн]», — сказал глава государства.
«Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы», — добавил он.
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