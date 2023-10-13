Телеканал Al Jazeera утверждает, что израильские танки наносят удары по Газе

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские танки наносят удары по восточным районам города Газа. С таким утверждением выступил вещающий из Катара телеканал Al Jazeera.

По его данным, под огонь попал район Эш-Шуджаия. Информации о пострадавших не приводится.