Остающиеся в Израиле организованные туристы из РФ вернутся на родину к воскресенью — АТОР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все остающиеся в Израиле организованные российские туристы, по предварительным данным, должны вернуться на родину к воскресенью, их там остались единицы. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По предварительным данным, находящиеся в Израиле организованные туристы должны планово вернуться на родину к воскресенью, их там остались единицы», — сказала она.