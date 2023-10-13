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НОВОСТИ

Остающиеся в Израиле организованные туристы из РФ вернутся на родину к воскресенью — АТОР

13:32 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все остающиеся в Израиле организованные российские туристы, по предварительным данным, должны вернуться на родину к воскресенью, их там остались единицы. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По предварительным данным, находящиеся в Израиле организованные туристы должны планово вернуться на родину к воскресенью, их там остались единицы», — сказала она.

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