Россия не зубоскалит в связи с рецессией в Европе, но констатирует этот факт

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие экономики ЕС ушли в минус, но Россия не радуется этому, не рукоплещет, хотя и констатирует этот факт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

«Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус», — сказал глава российского государства. «Рецессия. Это рецессия», — констатировал он.

«Мы не радуется этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет. Нет, но просто констатируем», — добавил президент РФ.