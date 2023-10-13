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Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины — Путин

14:12 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ.

По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров».

«Их целью должна стать реализация ооновской формулы „двух государств“, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование», — сказал Путин, подчеркнув, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами».

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