Неизвестный убил учителя в школе на севере Франции, несколько человек ранены — ТВ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив несколько человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В свою очередь глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в своей социальной сети X («икс», ранее Twitter) написал, что «полицейская операция проходила в лицее в городе Аррас». Глава МВД сообщил также, что «злоумышленник задержан полицией», не указав данные о жертвах нападения.