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НОВОСТИ

В интерактивной видеоигре «Дойти до топа» можно почувствовать себя сотрудником Сбера

14:40 13.10.2023

Сбер сделал интерактивную видеоигру, в которой можно примерить на себя роль сотрудника компании и постараться донести свою идею до топ-менеджера. Проект приурочен к голосованию в рейтинге лучших работодателей России от рекрутингового сервиса HeadHunter.

Съемки проходили в офисе Сбера на Кутузовском проспекте в Москве, прямо на рабочих местах. Основные роли в игре исполнили действующие сотрудники Сбера разных специальностей, а главными героями стали профессиональные каскадеры – это обеспечило высокий уровень трюков и безопасность на площадке.

По сценарию главный герой – сотрудник Сбера – придумывает гениальную идею проекта по привлечению новых сотрудников и проходит все этапы ее подготовки: разработку презентации, представление коллеге, брейншторм с командой и руководителем – чтобы представить идею топ-менеджеру. Цель игрока – помочь в этом, проходя мини-игры и стараясь не потратить все «жизни» до финиша.

«С помощью этой игры мы старались показать атмосферу в компании – драйв, культуру взаимопомощи, поддержки и выстроенные горизонтальные связи: свои идеи руководителям действительно может представить любой, – отметил начальник управления HR-бренда, маркетинга и коммуникаций для сотрудников Сбербанка Артем Фатхуллин. – В проект мы зашили множество «пасхалок» с отсылками на традиции Сбера, функциональные блоки и проекты компании. Так, в игре пользователь может встретить робособаку из Лаборатории робототехники Сбера, попасть на традиционную «Среду мерча» и даже познакомиться со СберКотом. Игру не стоит воспринимать буквально: работа в Сбере – не гонка с препятствиями. Но вот прыгать выше головы мы действительно очень любим».

Попробовать донести свою идею до топа в видеоигре можно на смартфоне или компьютере по ссылке, интерактив займет всего пару минут.

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