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НОВОСТИ

Претендующие на допуск к Олимпиаде спортсмены из России не должны быть связаны с ОКР — Бах

15:00 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР). Об этом журналистам сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Дедлайна нет, в решении говорится о дальнейшем уведомлении, так что мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит, — сказал Бах. — Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе. Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией».

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