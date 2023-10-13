Претендующие на допуск к Олимпиаде спортсмены из России не должны быть связаны с ОКР — Бах
15:00 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР). Об этом журналистам сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
«Дедлайна нет, в решении говорится о дальнейшем уведомлении, так что мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит, — сказал Бах. — Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе. Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией».
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