Запад покрыл расходы Киева на бюджет 2024 г. лишь на треть, пожаловались в Раде

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы Украины на финансирование бюджета 2024 года покрыты Западом всего на треть, об остальных вложениях нужно договариваться. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Он пояснил, что на сегодняшний день внешнее финансирование бюджета на следующий год запланировано на сумму $42,9 млрд. «На сегодняшний день [Запад] относительно гарантировал чуть более трети такого финансирования. Все остальное — это то, о чем нужно договариваться», — рассказал Гетманцев в интервью «Украинским новостям».

Председатель комитета обратил внимание, что финансирование не только не гарантировано, но и зависит от внутриполитической ситуации в странах Запада.

«К сожалению, эта ситуация в контексте украинского вопроса может ухудшаться ввиду предвыборных перипетий наших партнеров из ЕС и США. Может ухудшаться в связи с усталостью от войны, которую мы ощущаем со стороны избирателей у наших партнеров. Это также может негативно сказаться на финансировании Украины», — отметил он.

Гетманцев предупредил, что, если Украина не найдет необходимое финансирование, то ее может ждать секвестр или эмиссия. «У нас плохие и очень плохие сценарии на случай, если эти суммы не будут подкреплены нашими партнерами», — заключил он.

В Киеве открыто признают, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. Как отмечал министра финансов Украины Сергей Марченко, желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании. Тем не менее в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен рекордный дефицит — около $42 млрд.