Винер призвала отказаться от участия в Олимпиаде после решения МОК отстранить ОКР
15:32 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянам стоит отказаться от участия в Олимпийских играх после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР). Такое мнение высказала журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
12 октября исполком Международного олимпийского комитета отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Я считаю, что этого следовало ожидать, — сказала Винер. — Как говорит наш президент, „если драка неминуема, надо бить первым“. Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать».
Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
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