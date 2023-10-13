Два украинских беспилотника перехвачены над Белгородской и Брянской областями

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотниками, два БПЛА перехвачены российскими средствами ПВО над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«13 октября около 13:15 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО оба украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей», — отметили в ведомстве.