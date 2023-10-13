СМИ: Снижение уровня одобрения кредитов негативно отразится на населении

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Снижение уровня одобрения кредитов в России, которое последует за новыми требованиями Банка России, вступившими в силу 1 октября, может негативно отразиться как в целом на рынке, так и на населении. Об этом пишет экономист Андрей Бархота в материале в «МК».

В IV квартале 2023 года Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по кредитам с предельной долговой нагрузкой более 80%. «Иными словами, закредитованным гражданам будет сложнее получить новый кредит», – пояснил Андрей Бархота.

Новые запреты и рестрикции усугубляют положение самых необеспеченных слоев общества, вгоняя их в безысходное положение, предупреждает эксперт. Не исключено, что не менее 70% заемщиков, получивших отказ в банке, отправятся к кредитным брокерам и микрофинансовым организациям за получением финансирования на любых условиях, предполагает он. Макропруденциальные новации Банка России создадут условия для ренессанса ростовщичества и ломбардного кредитования. На фоне безвыходности ситуации неизбежен рост объемов обращений за признанием индивидуального банкротства, прогнозирует Андрей Бархота.

Необходимо пристальное изучение опыта развивающихся и развитых стран в части материальной помощи нуждающимся слоям населения на приемлемых условиях, предлагает экономист. Кроме того, необходимо разграничить меры воздействия Банка России на сегмент розничного кредитования по кластерам кредитных организаций. Тем банкам, которые стремятся к восстановлению платежеспособности заемщика, а не к собственному обогащению, необходимо предоставить специальные льготные программы кредитования. Важно также обеспечить контроль над поручением президента по обеспечению опережающего роста доходов населения, добавил Андрей Бархота.