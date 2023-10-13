Израиль свергнет режим ХАМАС и уничтожит его военный потенциал — глава Минобороны
16:12 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские власти свергнут режим ХАМАС в Газе и разрушат его военный потенциал. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
«Мы разрушим инфраструктуру, командные пункты и военные объекты ХАМАС. Мы уничтожим ХАМАС как феномен в самой Газе и на всей Земле. Они не могут жить среди цивилизованных людей,» — подчеркнул Галант.
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