0
0
141
НОВОСТИ

Израиль свергнет режим ХАМАС и уничтожит его военный потенциал — глава Минобороны

16:12 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские власти свергнут режим ХАМАС в Газе и разрушат его военный потенциал. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

«Мы разрушим инфраструктуру, командные пункты и военные объекты ХАМАС. Мы уничтожим ХАМАС как феномен в самой Газе и на всей Земле. Они не могут жить среди цивилизованных людей,» — подчеркнул Галант.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 13.10.2023
Путин назвал «чушью собачьей» заявления о причастности РФ к подрыву Balticconnector
0
65
17:00 13.10.2023
Великобритания разместит более 20 тыс. военных в Северной Европе в 2024 году — Reuters
0
95
16:32 13.10.2023
Потери ВСУ за неделю на купянском направлении составили свыше 830 военных
0
123
16:02 13.10.2023
СМИ: Снижение уровня одобрения кредитов негативно отразится на населении
0
177
16:00 13.10.2023
Два украинских беспилотника перехвачены над Белгородской и Брянской областями
0
169
15:32 13.10.2023
Винер призвала отказаться от участия в Олимпиаде после решения МОК отстранить ОКР
0
203
15:12 13.10.2023
Запад покрыл расходы Киева на бюджет 2024 г. лишь на треть, пожаловались в Раде
0
216
15:00 13.10.2023
Претендующие на допуск к Олимпиаде спортсмены из России не должны быть связаны с ОКР — Бах
0
239
14:40 13.10.2023
В интерактивной видеоигре «Дойти до топа» можно почувствовать себя сотрудником Сбера
0
236
14:32 13.10.2023
Неизвестный убил учителя в школе на севере Франции, несколько человек ранены — ТВ
0
276

Возврат к списку