Потери ВСУ за неделю на купянском направлении составили свыше 830 военных
16:32 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения российской Западной группировки войск заняли за неделю более выгодные рубежи и позиции на купянском направлении, потери Вооруженный сил Украины (ВСУ) составили свыше 830 военных убитыми и ранеными, а также 3 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На купянском направлении в течение недели подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 46 атак противника в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны РФ, потери противника за неделю на этом направлении составили свыше 830 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.
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