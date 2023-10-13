Великобритания разместит более 20 тыс. военных в Северной Европе в 2024 году — Reuters

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания перебросит более 20 тыс. военнослужащих в страны Северной Европы в 2024 году для защиты критической инфраструктуры союзников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.