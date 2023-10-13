0
0
46
НОВОСТИ

Великобритания разместит более 20 тыс. военных в Северной Европе в 2024 году — Reuters

17:00 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания перебросит более 20 тыс. военнослужащих в страны Северной Европы в 2024 году для защиты критической инфраструктуры союзников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 13.10.2023
Путин назвал «чушью собачьей» заявления о причастности РФ к подрыву Balticconnector
0
65
16:32 13.10.2023
Потери ВСУ за неделю на купянском направлении составили свыше 830 военных
0
123
16:12 13.10.2023
Израиль свергнет режим ХАМАС и уничтожит его военный потенциал — глава Минобороны
0
176
16:02 13.10.2023
СМИ: Снижение уровня одобрения кредитов негативно отразится на населении
0
177
16:00 13.10.2023
Два украинских беспилотника перехвачены над Белгородской и Брянской областями
0
169
15:32 13.10.2023
Винер призвала отказаться от участия в Олимпиаде после решения МОК отстранить ОКР
0
203
15:12 13.10.2023
Запад покрыл расходы Киева на бюджет 2024 г. лишь на треть, пожаловались в Раде
0
216
15:00 13.10.2023
Претендующие на допуск к Олимпиаде спортсмены из России не должны быть связаны с ОКР — Бах
0
239
14:40 13.10.2023
В интерактивной видеоигре «Дойти до топа» можно почувствовать себя сотрудником Сбера
0
236
14:32 13.10.2023
Неизвестный убил учителя в школе на севере Франции, несколько человек ранены — ТВ
0
276

Возврат к списку